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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Эльфсборг
Фейеноорд - Эльфсборг: обзор матча 19 августа 2021
Фейеноорд
19.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
5 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Эльфсборг
25'
Л. Синистерра
30'
А. Джаханбакш
37'
Л. Синистерра
48'
Л. Синистерра
58'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фейеноорд - Эльфсборг
90'
+1
Желтая карточка
S. Strand
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
90'
+1
Замена
О. Марсиано
️️️️
Л. Синистерра
82'
Красная карточка
Д. Бейлов
80'
78'
Замена
М. Ндион
️️️️
П. Фрик
Замена
Л. Фер
️️️️
О. Кекчю
75'
75'
Замена
S. Holmén
️️️️
J. Okkels
Замена
Р. Боженик
️️️️
А. Джаханбакш
67'
61'
Желтая карточка
Ф. Хольст
ГОЛ! 5:0!
Б. Линссен
58'
ГОЛ! 4:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
48'
46'
Замена
А. Бернхардссон
️️️️
R. Alm
41'
Желтая карточка
Р. Гояни
Желтая карточка
Г. Тил
40'
40'
Желтая карточка
Ф. Хольст
ГОЛ! 3:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Б. Линссен
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Й. Торнстра
30'
29'
Желтая карточка
К. МакВей
ГОЛ! 1:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Й. Торнстра
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Эльфсборг
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
28
Андре Ремер
ЦП
97
Кристофер МакВей
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
23
Фредерик Хольст
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Эльфсборг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Оливер Занден
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бейлов
3
Маласья
5
Сенеси
18
Траунер
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
11
Джаханбакш
17
Синистерра
30
Линссен
1-1-5
15
Вяйсянен
28
Ремер
23
Хольст
19
17
Фрик
10
23
Гояни
17
Синистерра
1
Марсиано
1
Марсиано
17
Синистерра
6
Кекчю
8
Фер
8
Фер
6
Кекчю
11
Джаханбакш
9
Боженик
9
Боженик
11
Джаханбакш
19
8
8
19
10
17
Бернхардссон
17
Бернхардссон
10
17
Фрик
7
Ндион
7
Ндион
17
Фрик
Остались в запасе
Фейеноорд
Эльфсборг
1
Тейс Янсен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Оливер Занден
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Оливер Занден
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
32
Gustav Broman
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Фейеноорд - Эльфсборг
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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