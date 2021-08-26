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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Эльфсборг - Фейеноорд
Эльфсборг - Фейеноорд: обзор матча 26 августа 2021
Эльфсборг
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Фейеноорд
42'
J. Larsson
50'
А. Бернхардссон
77'
М. Ндион
61'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльфсборг - Фейеноорд
79'
Желтая карточка
О. Кекчю
ГОЛ! 3:1!
М. Ндион
77'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
R. Alm
77'
76'
Желтая карточка
Р. Хапс
Замена
А. Касем
️️️️
А. Бернхардссон
76'
75'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Л. Синистерра
75'
Замена
Н. Баннис
️️️️
Б. Линссен
Замена
N. Söderberg
️️️️
А. Ремер
71'
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
J. Okkels
70'
Желтая карточка
А. Ремер
67'
61'
ГОЛ! 2:1!
Г. Тил
ГОЛ! 2:0!
А. Бернхардссон
Пас отдал
J. Okkels
50'
ГОЛ! 1:0!
J. Larsson
42'
41'
Желтая карточка
Г. Траунер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
28
Андре Ремер
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Эльфсборг
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
23
Prince Issac Kouame
ЦП
32
Gustav Broman
ЦФ
11
Якоб Ондрейка
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
Фейеноорд
41
Devin Remie
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
1
Тейн Трост
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
1-2-5
15
Вяйсянен
28
Ремер
10
Ольссон
17
Бернхардссон
1
19
7
Ндион
10
3-1-2-2-2
1
Марсиано
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
3
Маласья
21
Торнстра
18
Бюргер
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
19
11
Ондрейка
11
Ондрейка
19
17
Бернхардссон
37
Касем
37
Касем
17
Бернхардссон
28
Ремер
6
6
28
Ремер
10
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
10
17
Синистерра
5
Хапс
5
Хапс
17
Синистерра
30
Линссен
10
Баннис
10
Баннис
30
Линссен
Остались в запасе
Эльфсборг
Фейеноорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
23
Prince Issac Kouame
ЦП
32
Gustav Broman
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
41
Devin Remie
ВР
1
Тейн Трост
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
23
Prince Issac Kouame
ЦП
32
Gustav Broman
ЦФ
8
Samuel Holmén
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
6
Оливер Занден
ЦФ
Остались в запасе
41
Devin Remie
ВР
1
Тейн Трост
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Эльфсборг - Фейеноорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Бурос Арена
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