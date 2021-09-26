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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - АЕК
ПАОК - АЕК: обзор матча 26 сентября 2021
ПАОК
26.09.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
42'
Д. Бисесвар
79'
Я. Куртич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - АЕК
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Д. Бисесвар
90'
+3
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
90'
Замена
А. Митрица
️️️️
Т. Мург
90'
Желтая карточка
К. Свидерски
86'
86'
Замена
М. Танкович
️️️️
Л. Гарсия
85'
Замена
А. Симойш
️️️️
Д. Ле Таллек
80'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Куртич
79'
Замена
А. Эсити
️️️️
Ш. Шваб
75'
75'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
74'
Желтая карточка
А. Живкович
71'
65'
Желтая карточка
К. Ансарифард
60'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
60'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Д. Йевтич
ГОЛ! 1:0!
Д. Бисесвар
Пас отдал
Я. Куртич
42'
Желтая карточка
Сидклей
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
17
Сидклей
15
Варела
5
Михайлидис
3
Тэйлор
22
Шваб
14
Живкович
8
Аугусто
27
Куртич
28
Свидерски
21
Бисесвар
4-1-3-2
23
Станкович
22
Мишелен
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
22
Враньеш
6
Ле Таллек
7
Йевтич
4
Шиманьски
7
Цубер
99
Гарсия
21
Араухо
21
Бисесвар
2
Лирацис
2
Лирацис
21
Бисесвар
22
Шваб
13
Эсити
13
Эсити
22
Шваб
Мург
28
Митрица
28
Митрица
Мург
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
6
Ле Таллек
8
Симойш
8
Симойш
6
Ле Таллек
7
Йевтич
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Йевтич
99
Гарсия
22
Танкович
22
Танкович
99
Гарсия
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ПАОК - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
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