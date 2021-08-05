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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Хибернианс
Рига - Хибернианс: обзор матча 05 августа 2021
Рига
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Хибернианс
69'
А. Агиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рига - Хибернианс
85'
Желтая карточка
L. Almeida
Замена
Э. Бабаян
️️️️
К. Лукили
74'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Агиус
62'
Замена
З. Грек
️️️️
Ф. Апап
Замена
Б. Халими
️️️️
F. Brisola
59'
Замена
Ю. Муритала
️️️️
J. Leo
58'
46'
Замена
N. Vella
️️️️
И. Коне
21'
Желтая карточка
Тейлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
1
Иван Бркич
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
33
Уэсли Ната
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
20
Микаэль Сойсало
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Хибернианс
3
Андре Агиус
ЦЗ
11
Бьорн Кристенсен
ЦП
8
Джейк Грек
ЦП
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
16
Ибрахим Коне
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
4
Leandro Almeida
ЦФ
23
Фердинандо Апап
ЦФ
12
Данстен Велла
ЦФ
6
Серджио Рафаэль
ЦФ
88
Wilfiried Domoraud
ЦФ
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
Хибернианс
32
Nicholas Vella
ВР
49
Matthew Farrugia
ЦП
17
Erjon Beu
ЦФ
13
Закари Грек
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
1-1-5
34
Черномордис
11
Вакулко
33
Ната
12
20
Сойсало
7
20
Лукили
1-2-5
3
Агиус
11
Кристенсен
8
Грек
4
88
6
Рафаэль
12
Велла
23
Апап
7
11
Халими
11
Халими
7
20
Лукили
11
Бабаян
11
Бабаян
20
Лукили
12
11
Муритала
11
Муритала
12
16
Коне
32
32
16
Коне
23
Апап
13
Грек
13
Грек
23
Апап
Остались в запасе
Рига
Хибернианс
21
Роберт Озолс
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
49
Matthew Farrugia
ЦП
17
Erjon Beu
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
24
Алексейс Савельевс
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
Остались в запасе
49
Matthew Farrugia
ЦП
17
Erjon Beu
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Рига - Хибернианс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Информация о матче
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