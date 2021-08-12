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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хибернианс - Рига
Хибернианс - Рига: обзор матча 12 августа 2021
Хибернианс
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Рига
60'
Ю. Дегабриэле
49'
J. Leo
90+6'
I. Paurević
105+3'
Ю. Муритала
116'
Ю. Муритала
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хибернианс - Рига
Замена
З. Грек
️️️️
С. Рафаэль
120'
Замена
F. Sarfo Mensah
️️️️
Ю. Дегабриэле
120'
116'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Муритала
115'
Замена
Р. Ругинс
️️️️
J. Leo
111'
Красная карточка
В. Камеш
Замена
E. Beu
️️️️
Ф. Апап
106'
105'
+3
ГОЛ! 1:3!
Ю. Муритала
Пас отдал
Н. Музинга
98'
Замена
Н. Пишчевич
️️️️
F. Brisola
Красная карточка
Б. Кристенсен
90'
+10
Желтая карточка
А. Агиус
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
I. Paurević
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
I. Paurević
Пас отдал
Н. Музинга
Вторая желтая
Д. Грек
90'
Замена
E. Uzeh
️️️️
Б. Кристенсен
80'
76'
Замена
Ю. Муритала
️️️️
Ю. Вакулко
Замена
A. Attard
️️️️
Д. Велла
64'
62'
Замена
В. Камеш
️️️️
У. Ната
Желтая карточка
Ю. Дегабриэле
61'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
Д. Грек
60'
49'
ГОЛ! 0:1!
J. Leo
35'
Желтая карточка
У. Ната
Желтая карточка
W. Domoraud
35'
Желтая карточка
Д. Грек
27'
Желтая карточка
L. Almeida
8'
Желтая карточка
Б. Кристенсен
4'
2'
Пенальти не реализован!
I. Paurević
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хибернианс
3
Андре Агиус
ЦЗ
8
Джейк Грек
ЦП
11
Бьорн Кристенсен
ЦП
77
Тейлор
ЦФ
16
Ибрахим Коне
ЦФ
88
Wilfiried Domoraud
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
6
Серджио Рафаэль
ЦФ
12
Данстен Велла
ЦФ
23
Фердинандо Апап
ЦФ
4
Leandro Almeida
ЦФ
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
7
Felipe Brisola
ЦФ
20
Микаэль Сойсало
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
33
Уэсли Ната
ЦФ
29
Ivan Paurević
ЦФ
5
Camilo Saiz
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
1
Иван Бркич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Хибернианс
32
Nicholas Vella
ВР
49
Matthew Farrugia
ЦП
20
A. Attard
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
22
Brite Anayochi Ihuomah
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
13
Закари Грек
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
23
Неделько Пишчевич
ЦФ
11
Юнуса Муритала
ЦФ
1-2-5
3
Агиус
8
Грек
11
Кристенсен
6
Рафаэль
4
23
Апап
12
Велла
10
Дегабриэле
2-1-5
34
Черномордис
25
Музинга
11
Вакулко
33
Ната
1
Бркич
16
5
29
12
Велла
20
20
12
Велла
23
Апап
17
17
23
Апап
10
Дегабриэле
19
19
10
Дегабриэле
6
Рафаэль
13
Грек
13
Грек
6
Рафаэль
11
Кристенсен
0
0
11
Кристенсен
12
9
Ругинс
9
Ругинс
12
33
Ната
33
Камеш
33
Камеш
33
Ната
7
23
Пишчевич
23
Пишчевич
7
11
Вакулко
11
Муритала
11
Муритала
11
Вакулко
Остались в запасе
Хибернианс
Рига
32
Nicholas Vella
ВР
49
Matthew Farrugia
ЦП
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
22
Brite Anayochi Ihuomah
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
32
Nicholas Vella
ВР
49
Matthew Farrugia
ЦП
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
22
Brite Anayochi Ihuomah
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
11
Бесар Халими
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Хибернианс - Рига
6
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
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Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
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