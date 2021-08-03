Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линфилд - Фола
Линфилд - Фола: обзор матча 03 августа 2021
Линфилд
03.08.2021, вторник, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Фола
69'
С. Бенси
89'
G. Caron
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линфилд - Фола
90'
+2
Замена
N. Dragovic
️️️️
С. Бенси
90'
+2
Замена
L. Almada Correia
️️️️
М. Мустафич
Замена
N. Nasseri
️️️️
S. Fallon
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:2!
G. Caron
Пас отдал
С. Бенси
Желтая карточка
К. Шилдс
87'
69'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенси
Замена
N. Quinn
️️️️
C. Palmer
65'
63'
Замена
G. Caron
️️️️
М. Омосанья
62'
Замена
I. Boutrif
️️️️
J. Diallo
44'
Желтая карточка
М. Омосанья
Желтая карточка
J. Callacher
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
5
Крис Шилдс
ЦП
32
Трай Хьюм
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
3
Мэттью Кларк
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
19
Billy Chadwick
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Фола
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
11
Jules Diallo
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
10
Мирза Мустафич
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
28
Жульен Кляйн
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
31
Диогу Пиментель
ЦФ
Линфилд
31
Niall Quinn
ЦФ
41
Adam Carroll
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
Фола
19
Nenad Dragovic
ЦЗ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
16
Idir Boutrif
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
1-5
5
Шилдс
20
1
19
35
22
5
0
31
Пиментель
33
28
Кляйн
8
35
31
31
35
20
15
15
20
27
Бенси
19
19
27
Бенси
11
16
16
11
15
Омосанья
9
9
15
Омосанья
10
Мустафич
41
41
10
Мустафич
Остались в запасе
Линфилд
Фола
41
Adam Carroll
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Остались в запасе
41
Adam Carroll
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
Остались в запасе
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Линфилд - Фола
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Новости команд
Все
Линфилд
Фола
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.15 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
2025.07.15 10:59
«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.15 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
2025.07.15 10:59
«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
Вагнер Лав поучаствовал в трех голах «Кайрата» в матче Лиги конференций
2021.08.20 00:20
10
Загребское «Динамо» на своем поле в большинстве не смогло переиграть команду из Люксембурга
2015.07.16 00:17
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+