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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фола - Линфилд
Фола - Линфилд: обзор матча 12 августа 2021
Фола
12.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Линфилд
90+3'
R. Parreira (П)
90'
С. Роско
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фола - Линфилд
ГОЛ с пенальти! 1:1!
R. Parreira
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:1!
С. Роско
Пас отдал
C. Manzinga
Желтая карточка
G. Grisez
82'
Замена
R. Parreira
️️️️
М. Мустафич
79'
Желтая карточка
М. Мустафич
64'
Замена
N. Dragovic
️️️️
М. Омосанья
63'
Замена
️️️️
I. Boutrif
62'
61'
Замена
C. Manzinga
️️️️
B. Chadwick
Замена
G. Caron
️️️️
С. Бенси
40'
Желтая карточка
М. Омосанья
32'
30'
Желтая карточка
М. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фола
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
28
Жульен Кляйн
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
31
Диогу Пиментель
ЦФ
10
Мирза Мустафич
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
11
Jules Diallo
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
27
Стефано Бенси
ЦФ
Линфилд
5
Крис Шилдс
ЦП
19
Billy Chadwick
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
32
Трай Хьюм
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
3
Мэттью Кларк
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Фола
19
Nenad Dragovic
ЦЗ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
16
Idir Boutrif
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Линфилд
51
David Walsh
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
41
Adam Carroll
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
5
6
Фрейре
27
Бенси
15
Омосанья
11
10
Мустафич
1-5
5
Шилдс
4
35
20
22
3
Кларк
15
Омосанья
19
19
15
Омосанья
16
16
10
Мустафич
17
17
10
Мустафич
27
Бенси
9
9
27
Бенси
Малгрю
34
34
Малгрю
19
12
12
19
Остались в запасе
Фола
Линфилд
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
41
Adam Carroll
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Остались в запасе
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
6
Cristiano Pascoal
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
22
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
Остались в запасе
51
David Walsh
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
41
Adam Carroll
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Фола - Линфилд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
Стадион:
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