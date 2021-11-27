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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Динамо К
Минай - Динамо К: обзор матча 27 ноября 2021
Минай
27.11.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
12'
В. Цыганков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Динамо К
90'
+3
Замена
Д. Антюх
️️️️
В. Цыганков
Замена
Б. Коваленко
️️️️
Р. Ахмадзада
82'
77'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
77'
Замена
И. Шкурин
️️️️
Д. Гармаш
69'
Желтая карточка
К. де Пена
62'
Замена
К. де Пена
️️️️
Б. Вербич
59'
Желтая карточка
Б. Вербич
Замена
М. Месхи
️️️️
А. Хахлев
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Д. Билоног
46'
Замена
М. Матич
️️️️
A. Semenko
46'
Желтая карточка
О. Горин
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Цыганков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
25
Данил Кучер
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
32
Михаил Месхи
ЦП
7
Олег Вишневский
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
2-1-5
25
Кучер
33
Гончар
25
Горин
9
Билоног
99
Хахлев
11
Ахмадзада
23
Гулиев
14
Кныш
89
3-4-3
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
16
Миколенко
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
31
Шабанов
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Вербич
99
Хахлев
32
Месхи
32
Месхи
99
Хахлев
11
Ахмадзада
52
Коваленко
52
Коваленко
11
Ахмадзада
0
4
Матич
4
Матич
0
9
Билоног
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Билоног
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
7
Вербич
14
де Пена
14
де Пена
7
Вербич
11
Цыганков
9
Антюх
9
Антюх
11
Цыганков
19
Гармаш
17
Шкурин
17
Шкурин
19
Гармаш
Остались в запасе
Минай
Динамо К
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Минай - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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