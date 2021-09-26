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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Львов
Минай - Львов: обзор матча 26 сентября 2021
Минай
26.09.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Львов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Минай - Львов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Минай
Львов
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 09:33
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
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