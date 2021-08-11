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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Минай
Динамо К - Минай: обзор матча 11 августа 2021
Динамо К
11.08.2021, среда, 19:30
Украина. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Минай
19'
В. Буяльский
45+1'
Э. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Минай
84'
Желтая карточка
Д. Кныш
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
80'
75'
Желтая карточка
S. Bagayoko
64'
Замена
O. Petrusenko
️️️️
А. Хахлев
Замена
Сидклей
️️️️
А. Караваев
63'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Шепелев
62'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Э. Рамирес
61'
57'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
А. Байдал
ГОЛ! 2:0!
Э. Рамирес
Пас отдал
А. Караваев
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
Э. Рамирес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Минай
25
Данил Кучер
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
9
Денис Антюх
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
9
Дмитрий Билоног
ПВ
0
A. Semenko
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бущан
20
Караваев
34
Сирота
6
Забарный
16
Миколенко
18
Тымчик
18
Андриевский
29
Буяльский
19
Шепелев
11
Цыганков
24
Рамирес
1-5
25
Кучер
33
Гончар
14
Кныш
30
80
Байдал
11
Селезнев
23
Гулиев
20
Караваев
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Караваев
19
Шепелев
10
Шапаренко
10
Шапаренко
19
Шепелев
24
Рамирес
19
Гармаш
19
Гармаш
24
Рамирес
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
80
Байдал
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
80
Байдал
99
Хахлев
16
16
99
Хахлев
Остались в запасе
Динамо К
Минай
71
Денис Бойко
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Билоног
ПВ
0
A. Semenko
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Денис Антюх
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Билоног
ПВ
0
A. Semenko
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Минай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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