Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Ахмат (мол)
Химки (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 27 августа 2021
Химки (мол)
27.08.2021, пятница, 13:00
Россия. М-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Ахмат (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химки (мол) - Ахмат (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
Все
Химки (мол)
Ахмат (мол)
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+