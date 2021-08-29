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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Кайрат
Динамо СПб - Кайрат: обзор матча 29 августа 2021
Динамо СПб
29.08.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
2 : 0
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо СПб - Кайрат
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Динамо-2
1 : 1
10.06.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Кайрат
2 : 2
04.06.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Кайрат
4 : 2
22.05.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Муром
0 : 1
15.05.2022
Кайрат
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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