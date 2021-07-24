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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Чита
Тверь - Чита: обзор матча 24 июля 2021
Тверь
24.07.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тверь - Чита
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
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