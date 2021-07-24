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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Алания-2
Форте - Алания-2: обзор матча 24 июля 2021
Форте
24.07.2021, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Алания-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Форте - Алания-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Рубин Я
3 : 1
09.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Алания-2
0 : 1
26.10.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
3 : 0
19.10.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Алания-2
0 : 5
12.10.2024
Нарт
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
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Форте
Алания-2
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Алания-2» – «Севастополь»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:22
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
2023.10.09 20:50
«Черноморец» победил «Аланию-2» в дебютном матче Зырянова
2022.10.09 00:16
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