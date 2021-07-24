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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ессентуки - Биолог-Новокубанск
Ессентуки - Биолог-Новокубанск: обзор матча 24 июля 2021
Ессентуки
24.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 1 тур
0 : 5
Завершен
Биолог-Новокубанск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ессентуки - Биолог-Новокубанск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Стадион:
Ессентуки-Арена
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Ессентуки
Биолог-Новокубанск
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Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
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«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
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