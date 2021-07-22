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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - Биркиркара
Олимпия - Биркиркара: обзор матча 22 июля 2021
Олимпия
22.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Биркиркара
78'
М. Нукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпия - Биркиркара
86'
Замена
P.
️️️️
R. Briffa
Желтая карточка
T. Tomić
83'
79'
Замена
️️️️
K. Zammit I
ГОЛ! 1:0!
М. Нукич
78'
75'
Желтая карточка
K. Zammit I
74'
Замена
R. Scicluna
️️️️
C. Bonanni
Замена
N. Kapun
️️️️
Т. Элшник
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
6
Эрик Боакье
ЦФ
88
Урош Корун
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
17
Aldair Balde
ЦФ
10
Свит Сеслар
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Биркиркара
13
Энрико Пепе
ЦЗ
25
Oscar Carniello
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
0
F. Falcone
ЦФ
20
Янник Янкам
ЦФ
7
Diego
ЦФ
0
C. Bonanni
ЦФ
0
R. Briffa
ЦФ
11
Kurt Zammit I
ЦФ
22
Кейн Аттард
ЦФ
1
Daniel Fernandes
ЦФ
Олимпия
0
J. Andrejasic
ЦФ
11
Gal Kurež
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
0
M. Fink
ЦФ
14
Enrik Ostrc
ЦФ
Биркиркара
16
Amara Sylla
ЦФ
19
Sean Cini
ЦФ
4
Glending Farrugia
ЦФ
14
Nick Borg
ЦФ
15
Neil Friggieri
ЦФ
0
R. Scicluna
ЦФ
25
Neil Micallef
ЦФ
9
Jed Valletta
ЦФ
0
J. Bezzina
ЦФ
0
Perdigao
ЦФ
5
17
16
9
Нукич
10
Сеслар
90
1-5
13
Пепе
0
1
22
Аттард
11
0
11
11
21
Элшник
23
23
21
Элшник
0
0
0
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Олимпия
Биркиркара
0
J. Andrejasic
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
0
M. Fink
ЦФ
14
Enrik Ostrc
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
16
Amara Sylla
ЦФ
19
Sean Cini
ЦФ
4
Glending Farrugia
ЦФ
14
Nick Borg
ЦФ
15
Neil Friggieri
ЦФ
25
Neil Micallef
ЦФ
9
Jed Valletta
ЦФ
0
J. Bezzina
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Andrejasic
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
0
M. Fink
ЦФ
14
Enrik Ostrc
ЦФ
Остались в запасе
16
Amara Sylla
ЦФ
19
Sean Cini
ЦФ
4
Glending Farrugia
ЦФ
14
Nick Borg
ЦФ
15
Neil Friggieri
ЦФ
25
Neil Micallef
ЦФ
9
Jed Valletta
ЦФ
0
J. Bezzina
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Статистика матча Олимпия - Биркиркара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
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