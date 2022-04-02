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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Боавишта
Фамаликан - Боавишта: обзор матча 02 апреля 2022
Фамаликан
02.04.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 2
Завершен
Боавишта
48'
Й. Кадис
16'
Г. Сауэр (П)
37'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Боавишта
89'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
Желтая карточка
А. Пенетра
87'
80'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
К. Горре
79'
Замена
T. Reymão
️️️️
И. Вукотич
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
И. Родригес
68'
61'
Желтая карточка
Г. Сауэр
48'
Желтая карточка
С. Перес
ГОЛ! 1:2!
Й. Кадис
48'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Батубинсика
45'
37'
ГОЛ! 0:2!
П. Муса
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Сауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Луис Жуниор
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
7
Густаво Сауэр
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Реджи Каннон
ПЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
4-1-1-5
3
Марин
5
Пенетра
5
Риччели
21
Батубинсика
88
Пепе
10
Тейшейра
7
Родригес
9
Родригес
24
Банза
18
Пикель
1
Жуниор
3-1-1-2-2
1
Бракали
23
Натан
20
Феррейра
26
Абаскаль
8
Вукотич
24
Перес
7
Сауэр
77
Сантуш
9
Муса
11
Горре
7
Родригес
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
7
Родригес
21
Батубинсика
29
Кадис
29
Кадис
21
Батубинсика
8
Вукотич
24
24
8
Вукотич
11
Горре
21
Мораиш
21
Мораиш
11
Горре
Остались в запасе
Фамаликан
Боавишта
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Реджи Каннон
ПЗ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Реджи Каннон
ПЗ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Фамаликан - Боавишта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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