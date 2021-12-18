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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Фамаликан
Эшторил - Фамаликан: обзор матча 18 декабря 2021
Эшторил
18.12.2021, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 15 тур
2 : 2
Завершен
Фамаликан
45'
Р. Фонте
45+2'
Шикинью
42'
Б. Виталь (АГ)
53'
С. Банза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Фамаликан
Желтая карточка
J. Gamboa
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Риччели
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Пикель
Желтая карточка
А. Франку
90'
+2
90'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Л. Офори
Замена
J. Gamboa
️️️️
Б. Виталь
84'
Замена
А. Гомес
️️️️
Шикинью
78'
75'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
Пепе
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Шавьер
71'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
71'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
70'
63'
Желтая карточка
Л. Офори
53'
ГОЛ! 2:2!
С. Банза
Пас отдал
Б. Родригес
46'
Замена
И. Хайме
️️️️
П. Бразау
ГОЛ! 2:1!
Шикинью
Пас отдал
А. Франку
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. Фонте
Пас отдал
А. Франку
45'
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Виталь
Желтая карточка
Б. Виталь
30'
21'
Желтая карточка
А. Пенетра
13'
Желтая карточка
Л. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
10
Шикинью
ЦП
16
Шавьер
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
11
Артур Гомес
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Фамаликан
31
Алекс
ЦФ
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
4-3-3
12
Силва
22
5
Виталь
31
Жоаозиньо
5
Феррарези
32
Розье
12
Жеральдеш
10
Шикинью
17
Фонте
10
Франку
16
Шавьер
3-2-2-4
5
Риччели
21
Батубинсика
5
Пенетра
2
де ла Фуэнте
3
Марин
80
Офори
88
Пепе
9
Родригес
24
Банза
20
Бразау
1
Жуниор
16
Шавьер
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
16
Шавьер
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
5
Виталь
16
16
5
Виталь
10
Шикинью
11
Гомес
11
Гомес
10
Шикинью
17
Фонте
33
33
17
Фонте
20
Бразау
24
Хайме
24
Хайме
20
Бразау
88
Пепе
18
Пикель
18
Пикель
88
Пепе
80
Офори
20
Тавареш
20
Тавареш
80
Офори
Остались в запасе
Эшторил
Фамаликан
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
31
Алекс
ЦФ
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
31
Алекс
ЦФ
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Эшторил - Фамаликан
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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