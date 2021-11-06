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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Фамаликан
Боавишта - Фамаликан: обзор матча 06 ноября 2021
Боавишта
06.11.2021, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 5
Завершен
Фамаликан
44'
П. Муса
77'
Ю. Нжийе
3'
П. Бразау
16'
С. Банза
45+1'
А. Пенетра
48'
С. Банза
72'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Фамаликан
Вторая желтая
Р. Абаскаль
90'
+4
87'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Э. Тавареш
87'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Пепе
82'
Желтая карточка
Пабло
ГОЛ! 2:5!
Ю. Нжийе
77'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
77'
76'
Замена
М. Пауло
️️️️
С. Банза
75'
Замена
Пабло
️️️️
П. Бразау
72'
ГОЛ! 1:5!
Пепе
Пас отдал
И. Родригес
66'
Замена
И. Родригес
️️️️
И. Хайме
Желтая карточка
С. Перес
65'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
63'
Замена
П. Малхейру
️️️️
К. Горре
61'
Красная карточка
Р. Каннон
58'
55'
Желтая карточка
И. Хайме
48'
ГОЛ! 1:4!
С. Банза
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
46'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Т. Мораиш
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
А. Пенетра
Пас отдал
Пепе
Желтая карточка
Натан
45'
ГОЛ! 1:2!
П. Муса
Пас отдал
Натан
44'
Желтая карточка
Я. Амаш
39'
Замена
Натан
️️️️
T. Ilori
39'
37'
Желтая карточка
С. Банза
16'
ГОЛ! 0:2!
С. Банза
Пас отдал
П. Бразау
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Бразау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
25
Янис Амаш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
13
Guito
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
8
Илия Вукотич
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
23
Натан
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
19
Пабло
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
32
Маркос Пауло
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
3-3-4
1
Бейранванд
4
Каннон
34
26
Абаскаль
24
Перес
42
Макута
7
Сауэр
11
Горре
25
Амаш
21
Мораиш
9
Муса
3-1-5
7
5
Пенетра
3
Марин
88
Пепе
24
Хайме
31
Алекс
18
Пикель
19
Тавареш
20
Бразау
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
11
Горре
79
Малхейру
79
Малхейру
11
Горре
34
23
Натан
23
Натан
34
21
Мораиш
10
Нжийе
10
Нжийе
21
Мораиш
20
Бразау
19
Пабло
19
Пабло
20
Бразау
24
Банза
32
Пауло
32
Пауло
24
Банза
19
Тавареш
9
Родригес
9
Родригес
19
Тавареш
24
Хайме
7
Родригес
7
Родригес
24
Хайме
88
Пепе
20
Тавареш
20
Тавареш
88
Пепе
Остались в запасе
Боавишта
Фамаликан
1
Рафаэль Бракали
ВР
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
13
Guito
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Боавишта - Фамаликан
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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