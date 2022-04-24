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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 24 апреля 2022
Дженоа
24.04.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
89'
М. Бадель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Кальяри
Замена
Эрнани
️️️️
Ф. Мелегони
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
М. Бадель
Пас отдал
К. Йебоа
89'
Желтая карточка
М. Френдруп
84'
82'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
Л. Чеппителли
82'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Р. Белланова
Замена
К. Йебоа
️️️️
С. Стураро
81'
77'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Грасси
72'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
71'
Желтая карточка
А. Грасси
Желтая карточка
С. Стураро
61'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
К. Экубан
59'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
М. Портанова
59'
Желтая карточка
М. Дестро
49'
Замена
М. Дестро
️️️️
Н. Амири
46'
41'
Желтая карточка
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
23
Эрнани
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-1-4-1-1
46
Сиригу
5
Эстигард
13
Бани
22
Васкес
4
Галдамес
10
Амири
27
Стураро
47
Бадель
25
Френдруп
90
Портанова
81
Экубан
3-2-3-2
28
Краньо
15
Альтаре
23
Чеппителли
44
Карбони
16
Белланова
29
Дальберт
14
Дейола
33
Грасси
18
Марин
9
Жоао Педро
17
Кейта
81
Экубан
72
Мелегони
72
Мелегони
81
Экубан
Мелегони
23
Эрнани
23
Эрнани
Мелегони
90
Портанова
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
90
Портанова
10
Амири
21
Дестро
21
Дестро
10
Амири
27
Стураро
9
Йебоа
9
Йебоа
27
Стураро
23
Чеппителли
6
Валюкевич
6
Валюкевич
23
Чеппителли
16
Белланова
8
Нандес
8
Нандес
16
Белланова
33
Грасси
26
Рог
26
Рог
33
Грасси
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
Главный тренер
Александер Блессин
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Дженоа - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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