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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 03 апреля 2022
Сампдория
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Рома
27'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Рома
90'
+3
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
90'
+3
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
90'
+3
Замена
М. Кумбула
️️️️
С. Оливейра
Замена
М. Йошида
️️️️
А. Феррари
90'
+2
81'
Замена
М. Винья
️️️️
Н. Залевски
81'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
Замена
С. Тримболи
️️️️
М. Торсбю
73'
Желтая карточка
А. Сабири
71'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Н. Мурру
60'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Т. Ринкон
60'
48'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
Б. Берешиньски
46'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Сенси
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
9'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-5-1
25
Аудеро
29
Мурру
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
8
Ринкон
2
Торсбю
8
Сенси
10
Сабири
87
Кандрева
9
Капуто
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
59
Залевски
22
Мхитарян
4
Кристанте
27
Оливейра
7
Пеллегрини
18
Абрахам
8
Ринкон
3
Ауджелло
3
Ауджелло
8
Ринкон
25
Феррари
4
Йошида
4
Йошида
25
Феррари
29
Мурру
14
Виейра
14
Виейра
29
Мурру
2
Торсбю
21
Тримболи
21
Тримболи
2
Торсбю
8
Сенси
27
Квальярелла
27
Квальярелла
8
Сенси
59
Залевски
6
Винья
6
Винья
59
Залевски
27
Оливейра
3
Кумбула
3
Кумбула
27
Оливейра
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
Остались в запасе
Сампдория
Рома
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сампдория - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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