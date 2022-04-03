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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 03 апреля 2022
Аталанта
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
58'
М. де Рон
14'
Л. Инсинье (П)
37'
М. Политано
81'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Наполи
88'
Замена
К. Малку
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
М. де Рон
86'
84'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
83'
81'
ГОЛ! 1:3!
Э. Эльмас
Пас отдал
И. Лосано
76'
Желтая карточка
Д. Оспина
70'
Замена
Ф. Руис
️️️️
П. Зелински
69'
Замена
И. Лосано
️️️️
Л. Инсинье
67'
Желтая карточка
Жуан
Замена
Й. Меле
️️️️
Б. Джимсити
63'
59'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
ГОЛ! 1:2!
М. де Рон
Пас отдал
А. Миранчук
58'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Х. Хатебур
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Политано
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
35'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Маттео Пессина
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
3-4-1-1-1
1
Муссо
42
Скальвини
19
Паломино
6
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
8
Фройлер
17
Малиновский
10
Муриэль
4-3-2-1
1
Оспина
59
Дзаноли
15
Жуан
3
Кулибали
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
6
Джимсити
21
Меле
21
Меле
6
Джимсити
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
33
Хатебур
13
Бога
13
Бога
33
Хатебур
10
Мертенс
24
Малку
24
Малку
10
Мертенс
20
Зелински
8
Руис
8
Руис
20
Зелински
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
10
Инсинье
11
Лосано
11
Лосано
10
Инсинье
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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