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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 19 марта 2022
Кальяри
19.03.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Милан
59'
И. Беннасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Милан
87'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Грасси
82'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Белланова
82'
78'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
Желтая карточка
Р. Белланова
77'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Дальберт
75'
72'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
72'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
Замена
А. Дейола
️️️️
Х. Ликояннис
68'
59'
ГОЛ! 0:1!
И. Беннасер
Пас отдал
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Дамир Сетер
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-2-2-2
28
Краньо
18
Гольданига
5
Ловато
15
Альтаре
22
Ликояннис
16
Белланова
33
Грасси
18
Марин
9
Жоао Педро
30
Паволетти
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
19
Кессье
10
Беннасер
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
29
Дальберт
4
Цаппа
4
Цаппа
29
Дальберт
22
Ликояннис
14
Дейола
14
Дейола
22
Ликояннис
16
Белланова
26
Перейро
26
Перейро
16
Белланова
33
Грасси
17
Кейта
17
Кейта
33
Грасси
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
Остались в запасе
Кальяри
Милан
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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