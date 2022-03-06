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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Специя
Ювентус - Специя: обзор матча 06 марта 2022
Ювентус
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Специя
21'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Специя
90'
+3
Желтая карточка
М. Бурабиа
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
85'
76'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Д. Маджоре
76'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Р. Манай
Желтая карточка
Ф. Бернардески
67'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Л. Пеллегрини
63'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
61'
Желтая карточка
Д. Влахович
57'
54'
Желтая карточка
М. Эрлич
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
М. Локателли
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Диего Страмаччони
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
3-1-4-2
13
Щесны
4
де Лигт
24
Ругани
13
Данило
5
Локателли
3
Пеллегрини
6
Артур
12
Рабьо
7
Куадрадо
21
Мората
28
Влахович
4-2-2-2
49
Проведель
4
Феррер
6
Эрлич
43
Николау
13
Реца
10
Бастони
18
Маджоре
7
Агудело
11
Гьяси
7
Манай
10
Верде
3
Пеллегрини
10
Бернардески
10
Бернардески
3
Пеллегрини
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
18
Маджоре
10
Бурабиа
10
Бурабиа
18
Маджоре
7
Манай
21
Коваленко
21
Коваленко
7
Манай
Остались в запасе
Ювентус
Специя
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Диего Страмаччони
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Диего Страмаччони
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Ювентус - Специя
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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