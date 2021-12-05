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Наполи - Аталанта

04.12.2021, Суббота, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 16 тур Наполи - Аталанта
Италия. Серия А (2020/2021)
23 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Аталанта 4:2 Наполи
4 тур
17 октября, суббота 16:00 Наполи 4:1 Аталанта
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
ответный матч		 10 февраля, среда 22:45 Аталанта 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
первый матч		 3 февраля, среда 22:45 Наполи 0:0 Аталанта
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
2 июля, четверг 20:30 Аталанта 2:0 Наполи
10 тур
30 октября, среда 21:00 Наполи 2:2 Аталанта
Италия. Серия А (2018/2019)
33 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Наполи 1:2 Аталанта
14 тур
3 декабря, понедельник 22:30 Аталанта 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
21 тур
21 января, воскресенье 14:30 Аталанта 0:1 Наполи
2 тур
27 августа, воскресенье 21:45 Наполи 3:1 Аталанта
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
2 января, вторник 22:45 Наполи 1:2 Аталанта
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
25 февраля, суббота 20:00 Наполи 0:2 Аталанта
7 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Аталанта 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Наполи 2:1 Аталанта
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Аталанта
9 тур
29 октября, среда 22:45 Аталанта 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 18:00 Аталанта 3:0 Наполи
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Наполи 2:0 Аталанта
Италия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
15 января, среда 23:59 Наполи 3:1 Аталанта
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Наполи 3:2 Аталанта
10 тур
31 октября, среда 23:45 Аталанта 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Наполи 1:3 Аталанта
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Аталанта 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Аталанта
18 тур
6 января, среда 17:00 Аталанта 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Наполи 0:0 Аталанта
12 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Аталанта 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Аталанта
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 5:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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