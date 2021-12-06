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Ювентус - Дженоа

05.12.2021, Воскресенье, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 16 тур Ювентус - Дженоа
Италия. Серия А (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Ювентус 3:1 Дженоа
11 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Дженоа 1:3 Ювентус
Италия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:2 Дженоа
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
30 июня, вторник 22:45 Дженоа 1:3 Ювентус
10 тур
30 октября, среда 23:00 Ювентус 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 14:30 Дженоа 2:0 Ювентус
9 тур
20 октября, суббота 19:00 Ювентус 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2017/2018)
21 тур
22 января, понедельник 22:45 Ювентус 1:0 Дженоа
2 тур
26 августа, суббота 19:00 Дженоа 2:4 Ювентус
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
20 декабря, среда 22:45 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 4:0 Дженоа
14 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 3:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Ювентус 1:0 Дженоа
4 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Дженоа
9 тур
29 октября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:45 Дженоа 0:1 Ювентус
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Дженоа
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Дженоа 0:0 Ювентус
8 тур
22 октября, суббота 22:45 Ювентус 2:2 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Ювентус 3:2 Дженоа
13 тур
21 ноября, воскресенье 14:30 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:2 Дженоа
5 тур
24 сентября, четверг 22:45 Дженоа 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 22:30 Дженоа 3:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, четверг 22:30 Ювентус 4:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:30 Дженоа 0:2 Ювентус
8 тур
21 октября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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