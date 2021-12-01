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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Специя
Интер - Специя: обзор матча 01 декабря 2021
Интер
01.12.2021, среда, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Специя
36'
Р. Гальярдини
58'
Л. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Специя
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Гальярдини
87'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Брозович
87'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Корреа
74'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Л. Мартинес
73'
69'
Замена
Д. Верде
️️️️
Э. Сальседо
Замена
С. Сенси
️️️️
Х. Чалханоглу
69'
65'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
В. Коваленко
64'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Д. Сала
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Мартинес
58'
57'
Желтая карточка
Я. Кивиор
46'
Замена
С. Бастони
️️️️
А. Реца
46'
Замена
С. Феррер
️️️️
К. Амьен-Аду
Желтая карточка
Л. Мартинес
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гальярдини
Пас отдал
Л. Мартинес
36'
31'
Желтая карточка
Р. Манай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
7
Джакопо Сала
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
43
Фабио Кортиновис
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
46
Маттиа Сангалли
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
32
Димарко
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
24
Дюмфрис
5
Перишич
32
Корреа
10
Мартинес
3-2-3-2
49
Проведель
6
Эрлич
55
Христов
4
Кивиор
98
Амьен-Аду
13
Реца
7
Сала
21
Коваленко
11
Гьяси
7
Манай
10
Сальседо
21
Гальярдини
23
Видаль
23
Видаль
21
Гальярдини
77
Брозович
15
Весино
15
Весино
77
Брозович
20
Чалханоглу
8
Сенси
8
Сенси
20
Чалханоглу
10
Мартинес
10
Джеко
10
Джеко
10
Мартинес
32
Корреа
4
Санчес
4
Санчес
32
Корреа
13
Реца
10
Бастони
10
Бастони
13
Реца
98
Амьен-Аду
4
Феррер
4
Феррер
98
Амьен-Аду
21
Коваленко
18
Маджоре
18
Маджоре
21
Коваленко
7
Сала
10
Бурабиа
10
Бурабиа
7
Сала
10
Сальседо
10
Верде
10
Верде
10
Сальседо
Остались в запасе
Интер
Специя
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
43
Фабио Кортиновис
ЦЗ
46
Маттиа Сангалли
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
43
Фабио Кортиновис
ЦЗ
46
Маттиа Сангалли
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Специя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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