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Материалы

Рома - Торино

28.11.2021, Воскресенье, 20:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 14 тур Рома - Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
31 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Торино 3:1 Рома
12 тур
17 декабря, четверг 22:45 Рома 3:1 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
37 тур
29 июля, среда 22:45 Торино 2:3 Рома
18 тур
5 января, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
20 тур
19 января, суббота 17:00 Рома 3:2 Торино
1 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Торино 0:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
9 марта, пятница 22:45 Рома 3:0 Торино
9 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Торино 0:1 Рома
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
20 декабря, среда 19:30 Рома 1:2 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
25 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Рома 4:1 Торино
6 тур
25 сентября, воскресенье 13:30 Торино 3:1 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Рома 3:2 Торино
15 тур
5 декабря, суббота 17:00 Торино 1:1 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 16:00 Торино 1:1 Рома
11 тур
9 ноября, воскресенье 22:45 Рома 3:0 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
30 тур
25 марта, вторник 23:45 Рома 2:1 Торино
11 тур
3 ноября, воскресенье 23:45 Торино 1:1 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Торино 1:2 Рома
13 тур
19 ноября, понедельник 23:45 Рома 2:0 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Рома 3:2 Торино
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Торино 0:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Рома 4:1 Торино
16 тур
16 декабря, воскресенье 17:00 Торино 0:0 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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