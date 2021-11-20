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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Специя
Аталанта - Специя: обзор матча 20 ноября 2021
Аталанта
20.11.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
5 : 2
Завершен
Специя
18'
М. Пашалич
38'
Д. Сапата (П)
41'
М. Пашалич
83'
Л. Муриэль
89'
Р. Малиновский
11'
М. Нзола
90+1'
М. Нзола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Специя
90'
+1
ГОЛ! 5:2!
М. Нзола
Пас отдал
С. Бастони
ГОЛ! 5:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Л. Муриэль
89'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Пашалич
87'
ГОЛ! 4:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
М. Пашалич
83'
81'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
Э. Гьяси
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
79'
Желтая карточка
М. Пашалич
71'
64'
Замена
Э. Колли
️️️️
В. Коваленко
64'
Замена
А. Реца
️️️️
Д. Сала
Замена
М. Пессина
️️️️
Т. Коопмейнерс
61'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
60'
52'
Замена
Р. Манай
️️️️
Д. Верде
49'
Желтая карточка
П. Христов
ГОЛ! 3:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Сапата
38'
36'
Желтая карточка
Д. Сала
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Нзола
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
10'
5'
Желтая карточка
Э. Гьяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Паломино
6
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
3-3-2-2
49
Проведель
98
Амьен-Аду
55
Христов
6
Эрлич
7
Сала
10
Бастони
18
Маджоре
21
Коваленко
11
Гьяси
18
Нзола
10
Верде
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
8
Коопмейнерс
32
Пессина
32
Пессина
8
Коопмейнерс
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
8
Пашалич
91
Пикколи
91
Пикколи
8
Пашалич
7
Сала
13
Реца
13
Реца
7
Сала
21
Коваленко
19
Колли
19
Колли
21
Коваленко
11
Гьяси
7
Подгоряну
7
Подгоряну
11
Гьяси
10
Верде
7
Манай
7
Манай
10
Верде
Остались в запасе
Аталанта
Специя
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Аталанта - Специя
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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