Наполи - Болонья

|26 тур
|7 марта, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:1
|Болонья
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Болонья
|0:1
|Наполи
|26 тур
|7 марта, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:1
|Болонья
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Болонья
|0:1
|Наполи
|33 тур
|15 июля, среда
|20:30
|Болонья
|1:1
|Наполи
|14 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Наполи
|1:2
|Болонья
|22 тур
|28 января, воскресенье
|17:00
|Наполи
|3:1
|Болонья
|3 тур
|10 сентября, воскресенье
|21:45
|Болонья
|0:3
|Наполи
|23 тур
|4 февраля, суббота
|22:45
|Болонья
|1:7
|Наполи
|4 тур
|17 сентября, суббота
|21:45
|Наполи
|3:1
|Болонья
|34 тур
|19 апреля, вторник
|21:45
|Наполи
|6:0
|Болонья
|15 тур
|6 декабря, воскресенье
|14:30
|Болонья
|3:2
|Наполи
|20 тур
|19 января, воскресенье
|18:00
|Болонья
|2:2
|Наполи
|1 тур
|25 августа, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:0
|Болонья
|36 тур
|8 мая, среда
|22:45
|Болонья
|0:3
|Наполи
|17 тур
|16 декабря, воскресенье
|23:45
|Наполи
|2:3
|Болонья
|37 тур
|6 мая, воскресенье
|17:00
|Болонья
|2:0
|Наполи
|18 тур
|16 января, понедельник
|23:45
|Наполи
|1:1
|Болонья
|32 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Болонья
|0:2
|Наполи
|13 тур
|21 ноября, воскресенье
|22:45
|Наполи
|4:1
|Болонья
|27 тур
|7 марта, воскресенье
|17:00
|Болонья
|2:1
|Наполи
|8 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Наполи
|2:1
|Болонья
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69:31
|+38
|86
|2.
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84:32
|+52
|84
|3.
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74:31
|+43
|79
|4.
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57:37
|+20
|70
|5.
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77:58
|+19
|64
|6.
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59:43
|+16
|63
|7.
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59:51
|+8
|62
|8.
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65:48
|+17
|59
|9.
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65:59
|+6
|53
|10.
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46:41
|+5
|50
|11.
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64:66
|-2
|50
|12.
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61:58
|+3
|47
|13.
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44:55
|-11
|46
|14.
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50:70
|-20
|41
|15.
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46:63
|-17
|36
|16.
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41:71
|-30
|36
|17.
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33:78
|-45
|31
|18.
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34:68
|-34
|30
|19.
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27:60
|-33
|28
|20.
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34:69
|-35
|27