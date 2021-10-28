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Материалы

Наполи - Болонья

28.10.2021, Четверг, 21:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 10 тур Наполи - Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
26 тур
7 марта, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Болонья
7 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Болонья 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
33 тур
15 июля, среда 20:30 Болонья 1:1 Наполи
14 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
25 мая, суббота 21:30 Болонья 3:2 Наполи
19 тур
29 декабря, суббота 20:00 Наполи 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
28 января, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Болонья
3 тур
10 сентября, воскресенье 21:45 Болонья 0:3 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:45 Болонья 1:7 Наполи
4 тур
17 сентября, суббота 21:45 Наполи 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
19 апреля, вторник 21:45 Наполи 6:0 Болонья
15 тур
6 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Наполи
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Болонья 0:3 Наполи
17 тур
16 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 2:3 Болонья
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:59 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Наполи
18 тур
16 января, понедельник 23:45 Наполи 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 0:2 Наполи
13 тур
21 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:1 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
18 января, вторник 23:00 Наполи 2:1 Болонья
Товарищеские матчи 2010

8 августа, воскресенье 22:00 Наполи 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:1 Наполи
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 22:30 Наполи 1:1 Болонья
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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