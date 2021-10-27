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Материалы

Милан - Торино

26.10.2021, Вторник, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 10 тур Милан - Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Торино 0:7 Милан
17 тур
9 января, суббота 22:45 Милан 2:0 Торино
Италия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
12 января, вторник 22:45 Милан 0:0
(5:4)п		 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
17 февраля, понедельник 22:45 Милан 1:0 Торино
5 тур
26 сентября, четверг 22:00 Торино 2:1 Милан
Италия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
28 января, вторник 22:45 Милан 4:2 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 21:30 Торино 2:0 Милан
15 тур
9 декабря, воскресенье 22:30 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Торино 1:1 Милан
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
20 тур
16 января, понедельник 22:45 Торино 2:2 Милан
1 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Милан 3:2 Торино
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
12 января, четверг 23:00 Милан 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 22:45 Милан 1:0 Торино
8 тур
17 октября, суббота 21:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
24 мая, воскресенье 21:45 Милан 3:0 Торино
18 тур
10 января, суббота 22:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Торино
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Торино
16 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Торино 2:4 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Торино
13 тур
23 ноября, воскресенье 22:30 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Торино 0:1 Милан
11 тур
3 ноября, суббота 22:30 Милан 0:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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