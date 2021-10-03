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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 03 октября 2021
Рома
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
42'
Л. Пеллегрини
48'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Эмполи
90'
+1
Желтая карточка
П. Стоянович
Замена
Н. Залевски
️️️️
Г. Мхитарян
90'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
К. Смоллинг
90'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
85'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Дзаньоло
85'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
М. Винья
84'
70'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Ди Франческо
70'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Л. Хендерсон
Желтая карточка
Д. Манчини
57'
56'
Желтая карточка
Н. Хаас
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
48'
46'
Желтая карточка
С. Риччи
46'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Ш. Журковски
46'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Бандинелли
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Г. Мхитарян
42'
29'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
А. Пинамонти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
6
Винья
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Карсдорп
5
Дарбо
22
Мхитарян
17
Верету
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-4-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
6
Романьоли
2
Вити
5
Маркицца
21
Риччи
14
Журковски
23
Бандинелли
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
22
Мхитарян
59
Залевски
59
Залевски
22
Мхитарян
6
Винья
33
Калафьори
33
Калафьори
6
Винья
6
Смоллинг
3
Ибаньес
3
Ибаньес
6
Смоллинг
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
6
Хендерсон
4
Штулац
4
Штулац
6
Хендерсон
23
Бандинелли
32
Хаас
32
Хаас
23
Бандинелли
14
Журковски
10
Байрами
10
Байрами
14
Журковски
29
Ди Франческо
10
Кутроне
10
Кутроне
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
11
Манкузо
11
Манкузо
9
Пинамонти
Остались в запасе
Рома
Эмполи
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Рома - Эмполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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