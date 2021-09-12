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Материалы

Рома - Сассуоло

12.09.2021, Воскресенье, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 3 тур Рома - Сассуоло
Италия. Серия А (2020/2021)
29 тур
3 апреля, суббота 16:00 Сассуоло 2:2 Рома
10 тур
6 декабря, воскресенье 17:00 Рома 0:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
22 тур
1 февраля, суббота 22:45 Сассуоло 4:2 Рома
3 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Рома 4:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
18 мая, суббота 21:30 Сассуоло 0:0 Рома
18 тур
26 декабря, среда 20:00 Рома 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 21:45 Сассуоло 0:1 Рома
19 тур
30 декабря, суббота 17:00 Рома 1:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 22:45 Рома 3:1 Сассуоло
10 тур
26 октября, среда 21:45 Сассуоло 1:3 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
2 февраля, вторник 22:45 Сассуоло 0:2 Рома
4 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Рома 2:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2014/2015)
33 тур
29 апреля, среда 21:45 Сассуоло 0:3 Рома
14 тур
6 декабря, суббота 20:00 Рома 2:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 14:30 Сассуоло 0:2 Рома
12 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Рома 1:1 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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