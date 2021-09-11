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Материалы

Наполи - Ювентус

11.09.2021, Суббота, 19:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Серия А, 3 тур Наполи - Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
3 тур
7 апреля, среда 19:45 Ювентус 2:1 Наполи
22 тур
13 февраля, суббота 20:00 Наполи 1:0 Ювентус
Суперкубок Италии 2020
Финал
20 января, среда 23:00 Ювентус 2:0 Наполи
Италия. Кубок (2019/2020)
Финал
17 июня, среда 22:00 Наполи 0:0
(4:2)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 21:45 Ювентус 4:3 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
3 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:2 Ювентус
7 тур
29 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 0:1 Наполи
15 тур
1 декабря, пятница 22:45 Наполи 0:1 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 5 апреля, среда 21:45 Наполи 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Ювентус
11 тур
29 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Наполи
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 28 февраля, вторник 22:45 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
13 февраля, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Наполи
6 тур
26 сентября, суббота 21:45 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
23 мая, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
18 тур
11 января, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Ювентус
Суперкубок Италии 2014

22 декабря, понедельник 20:30 Ювентус 2:2
(5:6)п		 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Ювентус
12 тур
10 ноября, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:45 Наполи 1:1 Ювентус
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:0 Наполи
Суперкубок Италии 2012

11 августа, суббота 16:00 Ювентус 4:2 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
Финал
20 мая, воскресенье 23:00 Ювентус 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
11 тур
29 ноября, вторник 23:45 Наполи 3:3 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Ювентус 2:2 Наполи
19 тур
9 января, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
25 марта, четверг 22:45 Наполи 3:1 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 12 сентября 2021, 21:12

    Юве без КР посыпались, как лошары !

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 11 сентября 2021, 23:11

    мы и без КриРо справимся орали они.. у нас своих звезд куча кричали они.. .

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 11 сентября 2021, 20:50

    Раздербаньте старую шаболду!!!

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