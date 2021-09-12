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Материалы

Милан - Лацио

12.09.2021, Воскресенье, 19:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 3 тур Милан - Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
33 тур
26 апреля, понедельник 21:45 Лацио 3:0 Милан
14 тур
23 декабря, среда 22:45 Милан 3:2 Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
4 июля, суббота 22:45 Лацио 0:3 Милан
11 тур
3 ноября, воскресенье 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 24 апреля, среда 21:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 21:30 Милан 1:0 Лацио
13 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Лацио 1:1 Милан
Италия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 26 февраля, вторник 23:00 Лацио 0:0 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, среда 22:45 Лацио 0:0
(4:5)п		 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 31 января, среда 22:45 Милан 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
28 января, воскресенье 20:00 Милан 2:1 Лацио
3 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 4:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
13 февраля, понедельник 22:45 Лацио 1:1 Милан
5 тур
20 сентября, вторник 21:45 Милан 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
11 тур
1 ноября, воскресенье 22:45 Лацио 1:3 Милан
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
27 января, вторник 22:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 22:45 Лацио 3:1 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 20:00 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:1 Милан
10 тур
30 октября, среда 23:45 Милан 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:45 Милан 3:0 Лацио
8 тур
20 октября, суббота 22:45 Лацио 3:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Лацио 2:0 Милан
2 тур
9 сентября, пятница 22:45 Милан 2:2 Лацио
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
26 января, четверг 23:45 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
1 февраля, вторник 22:45 Милан 0:0 Лацио
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Лацио 1:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 0:3 Милан
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:30 Милан 4:1 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
3 декабря, среда 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:30 Милан 1:1 Лацио
7 тур
7 октября, воскресенье 22:30 Лацио 1:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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