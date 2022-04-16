Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Сивасспор
Хатайспор - Сивасспор: обзор матча 16 апреля 2022
Хатайспор
16.04.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
61'
Я. Бензия
28'
З. Эрдал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Сивасспор
89'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Ятабаре
Замена
С. Темель
️️️️
О. Эргюн
86'
80'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
М. Градель
Желтая карточка
М. Моанд
78'
78'
Желтая карточка
М. Градель
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Я. Бензия
77'
65'
Замена
Х. Арслан
️️️️
И. Кофи
65'
Замена
Ф. Файр
️️️️
К. Атакан Кесгин
ГОЛ! 1:1!
Я. Бензия
Пас отдал
С. Бас
61'
Замена
Ф. Курукук
️️️️
С. Фалет
46'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
К. Ахмет Черекчи
46'
Желтая карточка
И. Сакей
40'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Эрдал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Мехди Буджемаа
ОП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
77
Садик Бас
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
16
Селимджан Темель
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Моанд
22
Черекчи
5
Фалет
3
Адекугбе
4
Эргюн
8
Буджемаа
5
Сакей
8
Бензия
77
Бас
9
Эль-Кааби
92
Диуф
4-3-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
58
Эрдал
2
Огуз
10
Градель
5
Кофи
20
Кесгин
6
Ульвестад
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
5
Фалет
22
Курукук
22
Курукук
5
Фалет
8
Бензия
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
8
Бензия
4
Эргюн
16
Темель
16
Темель
4
Эргюн
22
Черекчи
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
5
Кофи
37
Арслан
37
Арслан
5
Кофи
20
Кесгин
76
Файр
76
Файр
20
Кесгин
10
Градель
17
17
10
Градель
9
Ятабаре
11
Конате
11
Конате
9
Ятабаре
Остались в запасе
Хатайспор
Сивасспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Хатайспор - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Сивасспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+