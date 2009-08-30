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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 30 августа 2009
Валенсия
30.08.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
48'
Х. Мата
84'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
Замена
Мичел
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
С. Скиллачи
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Э. Банега
Замена
А. Коне
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Д. Альбельда
️️️️
К. Марчена
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Перотти
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Э. Банега
Замена
Ж. Матье
️️️️
Бруно
Вторая желтая
Ромарик
Желтая карточка
Ф. Кануте
Травма
Бруно
Замена
Д. Зокора
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Л. Мигел
18'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
24
Карлос Марчена
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Бруно
4
Алексис
5
Деальберт
23
Мигел
11
Банега
24
Марчена
19
Эрнандес
21
Сильва
64
Мата
7
Вилья
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
25
Конко
3
Наварро
22
Душер
5
Ромарик
8
Перотти
11
Кануте
9
Фабиано
2
Бруно
22
Матье
22
Матье
2
Бруно
21
Сильва
21
Мичел
21
Мичел
21
Сильва
24
Марчена
6
Альбельда
6
Альбельда
24
Марчена
5
Ромарик
16
Зокора
16
Зокора
5
Ромарик
9
Фабиано
2
Коне
2
Коне
9
Фабиано
8
Перотти
21
Негредо
21
Негредо
8
Перотти
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Валенсия - Севилья
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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