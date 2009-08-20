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Партизан - Жилина
Партизан - Жилина: обзор матча 20 августа 2009
Партизан
20.08.2009, четверг, 22:15
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
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