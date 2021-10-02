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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Сивасспор
Бешикташ - Сивасспор: обзор матча 02 октября 2021
Бешикташ
02.10.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
32'
Г. Ялчин
69'
Г. Ялчин
54'
Р. Йилмаз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Сивасспор
Желтая карточка
У. Мерас
90'
Замена
У. Мерас
️️️️
Э. Дестаноглу
86'
80'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
А. Окечукву
72'
Желтая карточка
М. Ятабаре
72'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
А. Огуз
ГОЛ! 2:1!
Г. Ялчин
Пас отдал
Р. Йилмаз
69'
Замена
Г. Торе
️️️️
К. Караман
68'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
О. Озякуп
67'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Д. Боздоган
67'
Желтая карточка
Соуза
64'
60'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Йилмаз
ГОЛ! 1:0!
Г. Ялчин
Пас отдал
В. Розье
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Соуза
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
4
Саатджи
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
70
Боздоган
5
Соуза
50
Ялчин
15
Озякуп
19
Караман
44
Батшуайи
4-4-2
25
Йилдырым
3
Чифтци
6
Гутас
88
Османпаша
2
Огуз
10
Градель
7
Энрике
37
Арслан
14
Окечукву
80
Кайоде
7
Феликс
30
Дестаноглу
17
Мерас
17
Мерас
30
Дестаноглу
19
Караман
30
Торе
30
Торе
19
Караман
70
Боздоган
20
Уйсал
20
Уйсал
70
Боздоган
15
Озякуп
11
Тейшейра
11
Тейшейра
15
Озякуп
14
Окечукву
17
17
14
Окечукву
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
2
Огуз
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
2
Огуз
Остались в запасе
Бешикташ
Сивасспор
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Бешикташ - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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