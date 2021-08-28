Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Карагюмрюк
Бешикташ - Карагюмрюк: обзор матча 28 августа 2021
Бешикташ
28.08.2021, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Карагюмрюк
30'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Карагюмрюк
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
90'
+4
Замена
К. Караман
️️️️
К. Ларин
88'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
М. Батшуайи
88'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Р. Йилмаз
83'
Замена
М. Топал
️️️️
Велинтон
83'
77'
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
M. Benatia
72'
Замена
Э. Мор
️️️️
А. Муса
71'
Замена
S. Ahmetoglu
️️️️
В. Хеденстад
61'
Желтая карточка
E. Tatli
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Тейшейра
50'
Вторая желтая
С. Учан
48'
42'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Желтая карточка
С. Учан
36'
32'
Замена
E. Tatli
️️️️
Л. Билья
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
30'
16'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
14'
Желтая карточка
Э. Эзтюмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Соуза
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Карагюмрюк
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Medhi Benatia
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Карагюмрюк
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
8
Самед Онур
АП
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
21
Вида
23
Велинтон
33
Йилмаз
19
Розье
11
Тейшейра
5
Соуза
48
Учан
18
Геззаль
44
Батшуайи
9
Ларин
4-4-1-2
5
87
Жуканович
29
Балковец
6
Хеденстад
6
Билья
11
Фрей
10
Дурмаз
50
Эзтюмер
7
Муса
8
Пешич
2
Вивиано
23
Велинтон
5
Топал
5
Топал
23
Велинтон
11
Тейшейра
20
Уйсал
20
Уйсал
11
Тейшейра
33
Йилмаз
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
33
Йилмаз
44
Батшуайи
14
Н'Куду
14
Н'Куду
44
Батшуайи
9
Ларин
19
Караман
19
Караман
9
Ларин
5
86
Бекароглу
86
Бекароглу
5
7
Муса
7
Мор
7
Мор
7
Муса
6
Билья
14
14
6
Билья
6
Хеденстад
70
70
6
Хеденстад
Остались в запасе
Бешикташ
Карагюмрюк
34
Мерт Гюнок
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Бешикташ - Карагюмрюк
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Карагюмрюк
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+