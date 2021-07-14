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Красава - Металлург-Видное

14.07.2021, Среда, 19:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. Кубок, 1/256 финала Красава - Металлург-Видное
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    Рейтинг: +1188

    Argon 15 июля 2021, 00:26

    Красава! Это же первая победа в официальном матче?

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 14 июля 2021, 21:21

    Красава!

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    Рейтинг: +1188

    Argon 14 июля 2021, 14:55

    Прямо центральный матч! )
    Болеем за Жеку

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