Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 07 мая 2022
Бетис
07.05.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
79'
М. Бартра
76'
А. Фати
90+4'
Ж. Альба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Барселона
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ж. Альба
Пас отдал
Д. Алвес
80'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Гави
ГОЛ! 1:1!
М. Бартра
Пас отдал
Н. Фекир
79'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
79'
78'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Родри
️️️️
Хуанми
78'
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Альба
75'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
У. Дембеле
Желтая карточка
М. Бартра
72'
66'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Депай
64'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Р. Силва
️️️️
К. Браво
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
11
Алекс Морено
5
Бартра
2
Пеццелла
20
Сабали
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-1-2-2-1
33
Нето
10
Алвес
24
Гарсия
33
Араухо
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
14
Торрес
10
Дембеле
10
Депай
1
Браво
1
Силва
1
Силва
1
Браво
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
7
Хуанми
10
Родри
10
Родри
7
Хуанми
6
Гави
10
Пуч
10
Пуч
6
Гави
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
10
Дембеле
24
Траоре
24
Траоре
10
Дембеле
10
Депай
7
Обамеянг
7
Обамеянг
10
Депай
Остались в запасе
Бетис
Барселона
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Бетис - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Бетис
Барселона
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Слована» и «Бетиса» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+