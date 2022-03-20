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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Вильярреал
Кадис - Вильярреал: обзор матча 20 марта 2022
Кадис
20.03.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
90'
Р. Собрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Вильярреал
Замена
Фали
️️️️
У. Идрисси
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Р. Собрино
Пас отдал
Лукас
90'
70'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
Р. Собрино
️️️️
Феде
67'
Замена
Х. Мари
️️️️
И. Альехо
67'
Замена
Лукас
️️️️
Э. Лосано
62'
62'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Б. Диа
Желтая карточка
Феде
55'
Желтая карточка
У. Идрисси
48'
48'
Желтая карточка
Э. Капу
47'
Замена
А. Данжума
️️️️
М. Гомес
47'
Замена
Э. Капу
️️️️
В. Иборра
47'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
31'
Желтая карточка
П. Торрес
Желтая карточка
Э. Лосано
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
7
Лукас
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Эрнандес
23
Чуст
29
Акапо
4
Алькарас
6
Феде
11
Идрисси
14
Альехо
11
Лосано
21
Негредо
4-2-3-1
1
Асенхо
2
Гаспар
2
Манди
14
Торрес
23
Педраса
10
Парехо
10
Иборра
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
16
Гомес
22
Диа
11
Идрисси
3
Фали
3
Фали
11
Идрисси
14
Альехо
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
14
Альехо
11
Лосано
7
Лукас
7
Лукас
11
Лосано
6
Феде
19
Собрино
19
Собрино
6
Феде
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
10
Иборра
6
Капу
6
Капу
10
Иборра
16
Гомес
7
Данжума
7
Данжума
16
Гомес
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
22
Диа
7
Морено
7
Морено
22
Диа
Остались в запасе
Кадис
Вильярреал
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
80
Альберто Переа
ЛВ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кадис - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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