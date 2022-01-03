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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Севилья
Кадис - Севилья: обзор матча 03 января 2022
Кадис
03.01.2022, понедельник, 23:15
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
58'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Севилья
86'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. Аугустинссон
86'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гомес
79'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Чапела
78'
71'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
И. Ромеро
Замена
И. Альехо
️️️️
Й. Йонссон
62'
Замена
И. Карселен
️️️️
В. Чуст
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
И. Ракитич
55'
Замена
К. Рекик
️️️️
Фернандо
Замена
Алекс
️️️️
М. Кальдерон
55'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
М. Осмайич
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Лукас Окампос
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
20
Исаак Карселен
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
14
Оскар Родригес
АП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Ледесма
18
Эспино
33
Ароян
23
Чуст
29
Акапо
6
Аларкон
16
Йонссон
33
Кальдерон
18
Осмайич
24
Чапела
21
Негредо
4-1-2-1-2
37
Буну
6
Аугустинссон
34
Карлос
8
Гудель
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
9
Ромеро
10
Гомес
23
Чуст
20
Карселен
20
Карселен
23
Чуст
33
Кальдерон
8
Алекс
8
Алекс
33
Кальдерон
16
Йонссон
14
Альехо
14
Альехо
16
Йонссон
18
Осмайич
7
Андоне
7
Андоне
18
Осмайич
24
Чапела
19
Собрино
19
Собрино
24
Чапела
5
Фернандо
4
Рекик
4
Рекик
5
Фернандо
10
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
10
Гомес
6
Аугустинссон
14
Родригес
14
Родригес
6
Аугустинссон
9
Ромеро
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Ромеро
Остались в запасе
Кадис
Севилья
1
Давид Жиль
ВР
28
Альваро Бастида
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
28
Альваро Бастида
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Кадис - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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