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Материалы

Реал - Севилья

28.11.2021, Воскресенье, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 15 тур Реал - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
35 тур
9 мая, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Севилья
12 тур
5 декабря, суббота 18:15 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
18 января, суббота 18:00 Реал 2:1 Севилья
5 тур
22 сентября, воскресенье 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
20 тур
19 января, суббота 18:15 Реал 2:0 Севилья
6 тур
26 сентября, среда 23:00 Севилья 3:0 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
9 мая, среда 22:30 Севилья 3:2 Реал
15 тур
9 декабря, суббота 18:15 Реал 5:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Севилья
18 тур
15 января, воскресенье 22:45 Севилья 2:1 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 23:15 Севилья 3:3 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:15 Реал 3:0 Севилья
Суперкубок УЕФА 2016

9 августа, вторник 21:45 Реал 3:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:30 Реал 4:0 Севилья
11 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 3:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Севилья 2:3 Реал
16 тур
4 февраля, среда 22:45 Реал 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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