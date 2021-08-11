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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Оксфорд
Бертон Альбион - Оксфорд: обзор матча 11 августа 2021
Бертон Альбион
11.08.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Оксфорд
90+6'
J. Mousinho (АГ)
85'
Н. Холланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бертон Альбион - Оксфорд
ГОЛ!
J. Mousinho
2:4
ГОЛ!
Ф. Блэйк-Трейси
2:3
ГОЛ!
Д. Агьей
1:3
Пенальти не реализован!
T. O'Connor
ГОЛ!
A. Forde
1:2
ГОЛ!
C. Shaughnessy
1:1
ГОЛ!
М. Сайкс
0:1
Пенальти не реализован!
Л. Экинс
Замена
Ф. Блэйк-Трейси
️️️️
O. Patrick
90'
+7
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
J. Mousinho
90'
+6
85'
ГОЛ! 0:1!
Н. Холланд
Пас отдал
М. Сайкс
Замена
D. Rowe
️️️️
Д. Смит
78'
76'
Желтая карточка
Б. Бодин
70'
Замена
Н. Холланд
️️️️
S. Winnall
Замена
T. Taylor
️️️️
А. Ошиладжа
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
24
Ben Garratt
ВР
2
John Brayford
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
26
R. Leak
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
18
Джонни Смит
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ЦФ
18
Маркус Макгуэйн
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
17
Марк Сайкс
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
11
Sam Winnall
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бертон Альбион
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
7
Terry Taylor
ЦП
17
Danny Rowe
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
31
Эльери Балькомб
ЦФ
Оксфорд
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
37
Натан Холланд
ЦФ
2-2-5
24
2
23
Ошиладжа
6
6
18
Смит
7
Экинс
11
6
Пауэлл
22
Хамер
5
21
11
7
Агьей
31
Бодин
17
Сайкс
11
20
Блэйк-Трейси
20
Блэйк-Трейси
11
23
Ошиладжа
7
7
23
Ошиладжа
18
Смит
17
17
18
Смит
11
37
Холланд
37
Холланд
11
Остались в запасе
Бертон Альбион
Оксфорд
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
31
Эльери Балькомб
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
31
Эльери Балькомб
ЦФ
Остались в запасе
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Бертон Альбион - Оксфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
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Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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