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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ковентри
Сток Сити - Ковентри: обзор матча 07 мая 2022
Сток Сити
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
43'
С. Клукас
14'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Ковентри
89'
Желтая карточка
Д. Хайам
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Н. Пауэлл
83'
76'
Замена
М. Гудден
️️️️
К. О'Харе
Замена
Д. Честер
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
70'
69'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. Шипли
Замена
️️️️
С. Клукас
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Клукас
Пас отдал
Д. Тимон
43'
35'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Экклз
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Джоди Джонс
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
4-5-1
39
Барсик
3
Фокс
4
Харвуд-Беллис
19
Ягиелка
14
Тимон
7
Спарроу
8
Бэйкер
6
Клукас
25
Пауэлл
7
Аллен
18
Браун
4-2-1-3
13
Уилсон
5
МакФадзин
6
Кларк-Салтер
5
Хайам
22
Матсен
24
Аллен
4
Келли
17
О'Харе
14
Дьекереш
26
Шипли
28
Экклз
4
Харвуд-Беллис
17
Честер
17
Честер
4
Харвуд-Беллис
25
Пауэлл
14
Сойерс
14
Сойерс
25
Пауэлл
28
Экклз
34
Кейн
34
Кейн
28
Экклз
26
Шипли
10
Джонс
10
Джонс
26
Шипли
17
О'Харе
24
Гудден
24
Гудден
17
О'Харе
Остались в запасе
Сток Сити
Ковентри
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Сток Сити - Ковентри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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