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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити: обзор матча 07 мая 2022
Хаддерсфилд Таун
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
33'
Г. Тоффоло
44'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Желтая карточка
К. Эйтинг
84'
77'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Т. Клозе
74'
Замена
D. Idehen
️️️️
Р. Канди
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Синани
58'
54'
Замена
Д. Таннер
️️️️
Х. Массенго
53'
Желтая карточка
А. Скотт
Замена
Л. Колуилл
️️️️
Г. Тоффоло
53'
Замена
Т. Лис
️️️️
Д. Хогг
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд
44'
Желтая карточка
Пипа
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тоффоло
Пас отдал
Д. Уорд
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4-1-4-1
31
Блэкмэн
15
Тоффоло
2
Пипа
23
Сарр
20
Тертон
6
Эйтинг
10
Синани
13
Расселл
6
Хогг
14
Холмс
25
Уорд
4-2-1-3
25
Бентли
5
Канди
5
Клозе
5
Аткинсон
12
Дасилва
37
Джеймс
4
Массенго
8
Скотт
42
Семеньо
18
Мартин
18
Вайманн
15
Тоффоло
6
Колуилл
6
Колуилл
15
Тоффоло
6
Хогг
12
Лис
12
Лис
6
Хогг
10
Синани
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Синани
5
Канди
25
25
5
Канди
4
Массенго
19
Таннер
19
Таннер
4
Массенго
5
Клозе
10
Кинг
10
Кинг
5
Клозе
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Макс О'Лири
ВР
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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