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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Хаддерсфилд Таун
Ковентри - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 30 апреля 2022
Ковентри
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90'
В. Дьекереш
45'
Г. Тоффоло
79'
Ф. Анджорин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 1:2!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
90'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Анджорин
Замена
Д. Джонс
️️️️
Г. Хамер
77'
76'
Замена
М. Сарр
️️️️
Д. Хогг
Желтая карточка
Т. Кейн
70'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Т. Кейн
70'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Уогхорн
70'
65'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Холмс
61'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тоффоло
Пас отдал
С. Хай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Джордан Шипли
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-3-1-1-2
13
Уилсон
5
Роуз
5
МакФадзин
5
Хайам
21
Бидуэлл
38
Хамер
34
Кейн
24
Аллен
17
О'Харе
29
Уогхорн
14
Дьекереш
4-5-1
21
Николлс
2
Пипа
6
Колуилл
12
Лис
15
Тоффоло
14
Холмс
6
Хогг
7
Хай
27
О'Брайен
13
Расселл
29
Роудс
38
Хамер
10
Джонс
10
Джонс
38
Хамер
34
Кейн
28
Экклз
28
Экклз
34
Кейн
29
Уогхорн
7
Тавареш
7
Тавареш
29
Уогхорн
6
Хогг
23
Сарр
23
Сарр
6
Хогг
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
14
Холмс
18
Анджорин
18
Анджорин
14
Холмс
Остались в запасе
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Ковентри - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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