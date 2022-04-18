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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лутон Таун
Кардифф - Лутон Таун: обзор матча 18 апреля 2022
Кардифф
18.04.2022, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
71'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Лутон Таун
90'
+3
Желтая карточка
К. Нейсмит
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Хагилл
81'
71'
ГОЛ! 0:1!
Г. Корник
61'
Замена
П. Киосо
️️️️
Ф. Оньединма
Желтая карточка
Д. Баган
56'
43'
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Бри
Замена
И. Дэвис
️️️️
А. Даути
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Филлипс
38
Нг
45
Даути
35
Нельсон
3
Баган
24
Уинтл
16
Драме
6
Волкс
20
Дойл
10
Колуилл
9
Хагилл
3-3-2-1
1
Ши
17
Белл
32
Бурк
14
Бри
15
Локьер
16
Кэмпбелл
15
Поттс
44
Оньединма
23
Снодграсс
45
Адебайо
45
Даути
39
Дэвис
39
Дэвис
45
Даути
9
Хагилл
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Хагилл
14
Бри
23
Корник
23
Корник
14
Бри
44
Оньединма
30
Киосо
30
Киосо
44
Оньединма
Остались в запасе
Кардифф
Лутон Таун
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Кардифф - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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